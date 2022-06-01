РИАМО - 1 июн. Для обеспечения простой и удобной коммуникации бизнеса и надзорных органов Главгосстройнадзором на региональном портале госуслуг запущен цифровой сервис. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь бизнес может выбрать удобное для консультирования время в цифровом календаре и способ связи: видеосвязь, по телефону или очно, а также обозначить свой вопрос.

Консультирование – одна из самых востребованных бизнесом мера профилактики нарушений.

К примеру, в мае инспекторы Главгосстройнадзора провели свыше 100 консультирований, которые помогли подготовиться к проверкам, включая итоговые. Такая поддержка бизнеса очень важна в условиях внешнего санкционного давления.

Раннее Главгосстройнадзор Московской области выступил с расширением мер поддержки застройщиков в условиях санкций.

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