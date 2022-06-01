РИАМО - 1 июн. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава». Торжественная церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация» на столичной ВДНХ, сообщается на сайте полпреда.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о награждении орденами семей Александра и Светланы Богдановых, Алексея и Натальи Басыниных, Алексея и Елены Басовых, а также Николая и Екатерины Емельяновых.

«Сегодня в этом зале собрались большие и дружные семьи, где детям с рождения прививаются традиционные духовно-нравственные ценности, доброта и трудолюбие, понятия дружбы и верности, справедливости и ответственности, любовь к своим ближним и своей Родине. Все вы – достойные продолжатели отечественных семейных традиций, ведь в России было принято создавать крепкие большие семьи», – сказал Щеголев.

В семьях Емельяновых, Басыниных и Басовых по 8 детей. Супруги Богдановы воспитывают 11 детей, младшему из них всего 9 месяцев.

«Мне особенно приятно выполнить это поручение президента России Владимира Владимировича Путина в такой торжественной и одновременно семейной атмосфере, где в полной мере чувствуются любовь, забота друг о друге, взаимоуважение, радость и душевное родительское тепло», – подчеркнул Щеголев.

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