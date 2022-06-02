РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Жителей городского округа Люберцы приглашают посетить открытое первенство Центрального федерального округа по борьбе самбо, который состоится в четверг во Дворце спорта «Триумф».

В спортивном мероприятии примут участие более 150 юношей и девушек 11-12 лет.

В соревнованиях поучаствует сборная команда Московской области, а также юные самбисты из регионов ЦФО: Костромской, Калужской, Курской, Тверской, Тульской, Рязанской, Владимирской областей. Кроме того, заявки на участие подали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская области.

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