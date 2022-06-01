РИАМО - 1 июн. Онлайн-мошенники сегодня часто охотятся за «детскими» деньгами, а также стремятся добраться через юных пользователей Сети до средств их родителей. Важно знать схемы, которые используются против детей в интернете злоумышленниками. Об этом сообщает Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

Фишинг – это основной инструмент онлайн-мошенников. Они создают поддельные сайты, заманивают на них жертв и похищают данные банковских карт. Для юных пользователей интернета мошенники создают фейковые аналоги магазинов цифровой техники, а также магазины онлайн-игр и аксессуаров для них. Злоумышленники привлекают посетителей низкими ценами. Также часто мошенники используют образы известных блогеров.

Кибер-аферисты размещают в Сети множество объявлений о быстром и легком заработке. Мошенники могут убедить вложить средства в «сверхвыгодный проект», имитируют онлайновые инвестиционные игры. Опасной можно назвать также схему, когда подростков привлекают к переводу денег со счета на счет, с небольшим вознаграждением за это. Не подозревая подвох, ребенок может оказаться втянут в мошеннические махинации с нелегальным движением средств, то есть стать дроппером, а это преступление, наказание за которое предусмотрено уголовным кодексом.

Часто через электронные письма или сообщения в соцсетях мошенники сообщают о неожиданном выигрыше, либо приглашают к участию в «беспроигрышной лотерее». Чтобы получить приз, нужно заполнить анкету, а иногда и оплатить «доставку» приза. Попавшись на такой крючок аферистов, можно лишиться денег не только за дополнительные «расходы», но и вообще всех средств на карте.

Сегодня остается популярным сценарий с просьбой срочно одолжить денег «другу», когда его страницу в соцсети взламывают мошенники и от его имени рассылают по списку контактов запросы о помощи. Кроме просьбы перевести деньги, со взломанных аккаунтов друзей мошенники могут также распространять привлекательные на первый взгляд ссылки, которые на самом деле приведут на фишинговые сайты с вредоносным ПО.

Анонимность, которой можно воспользоваться в Сети, провоцирует возможность еще одного опасного сценария, когда к ребенку на разных площадках и форумах могут войти в доверие аферисты, представившись ровесниками. Под разными предлогами «виртуальные друзья» могут выманить данные карты ребенка, а также его родителей.

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин подчеркнул, что ребенка с ранних лет нужно приучать к бдительности, используя интернет.

«Очень важно донести до ребенка мысль, что надо крайне аккуратно делиться в интернете личной информацией. Объясните ему, что не надо сообщать ничего лишнего о себе, своей семье и своей жизни в соцсетях, на форумах и на любых других онлайн-площадках», – заключил Потехин.

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