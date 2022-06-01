РИАМО - 1 июн. Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил об изменении подхода к тактике ведения боевых действий России на Украине, что повлекло за собой минимизацию потерь личного состава.

По его словам, российская армия «практически перестала терять людей». Последние цифры, которые были обнародованы Минобороны в марте, составляли 1351 погибшего. С тех пор данные по потерям официально не озвучивались, но этому есть объяснение, отметил депутат.

«В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», – объяснил Картаполов РИА Новости.

Депутат отметил, что сегодня спецоперация проводится «строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, а также боевыми уставами и наставлениями».

Россия продолжает проведение специальной военной операции на территории Украины. Она началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Действия российских военных направлены на защиту мирного населения ЛДНР.

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