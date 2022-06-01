РИАМО - 1 июн. Власти Венгрии потребовали Евросоюз не включать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список, сообщает RT.

Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции ЕС.

Ряд технических требований относительно эмбарго на российскую нефть также был выдвинут официальными лицами этой страны.

Ранее представители РПЦ заявили, что возможные санкции ЕС в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсолютно недопустимыми. Там отметили, что на данный момент нельзя переводить политическое противостояние в сферу религии.

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