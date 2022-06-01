РИАМО - 1 июн. Народный фронт в Подмосковье организовал ко Дню защиты детей экскурсию на московскую фабрику мороженого АО «БРПИ» для ребят из Донбасса, сообщает пресс-служба движения.

Мероприятие посетили 15 детей из пункта временного размещения – детского лагеря «Лесная поляна» в Коломне.

У ребят была уникальная возможность не только насладиться холодным лакомством, но и узнать секреты изготовления знаменитого мороженого в вафельном стаканчике, увидеть маленькие коробочки, движущиеся по конвейеру, и даже побывать в ледяном цехе, где хранится мороженое.

А после экскурсии ребята из холодного лакомства приготовили себе вкуснейшие десерты. В ассортименте фабрики: пломбир, классические и разнообразные сливочные сорта – шоколадные, фруктовые, ореховые, сорбеты, шербеты и льды.

«У меня сегодня был насыщенный день. Я впервые побывала на фабрике мороженого. Было интересно увидеть, как оно готовится. Невероятные впечатления. Особенно поразила комната, где хранится мороженое. Было очень холодно», – поделилась 12-летняя Анастасия Бей.

На экскурсии ребят сопровождал известный певец Марк Тишман.

«Невероятные эмоции от встречи с детьми. Мне было интересно узнать, как производится московское мороженое, а ребятам – тем более. Познакомился с 4-летним Мишей из Горловки. Мы с ним узнали весь процесс приготовления летнего лакомства», – отметил Тишман.

Он также добавил, что сегодня важно делать все, чтобы доставить детям радость.

«Ребята сегодня получили и знания, и новые классные эмоции. У них была и интересная творческая часть. Из простого шарика мороженого они сделали невероятные десерты. Здорово, что мы сегодня здесь собрались в первый летний день – День защиты детей», – сказал певец.

Каждый ребенок получил не только невероятные эмоции, но и сладкие подарки.

«Сегодня мы подарили детям счастье. Они увидели процесс приготовления мороженого и узнали, как оно получается таким вкусным. Холодное лакомство одинаково любят как взрослые, так и дети. Но у него есть один недостаток – как правило, мороженое быстро заканчивается. Однако здесь – на Московской фабрике мороженого – мороженое есть всегда», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова.

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