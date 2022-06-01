РИАМО - 1 июн. В первый день лета в ходе наземного патрулирования в Ольшанском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 0,01 га было обнаружено возгорание, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«На его тушение были направлены 2 единицы техники (автоцистерна и автомобиль УАЗ) и 5 человек личного состава лесопожарных служб. Пожар ликвидировали в течение 2 часов», – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем местных жителей. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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