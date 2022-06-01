РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. В среду в Щелковском городском парке культуры и отдыха прошел квест «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей. Ребята разбились на 4 команды и вместе с анимационными героями проходили квест и выполняли задания, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Пришли в парк погулять с детьми, увидели, что начинается какое-то мероприятие, и решили тоже поучаствовать. Детям очень понравилось. Хотелось бы, чтобы в период летних каникул в парке почаще проходили интересные мероприятия для детей», - сказала жительница Щелкова Ольга Нестерова.

Дети вместе с пиратами и сказочными персонажами играли в морской бой, рисовали с натуры Бабу-Ягу, разгадывали загадки и участвовали в подвижных играх. Собрав все подсказки, команды должны были найти спрятанный клад.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Он совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

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