РИАМО - 1 июн. В рамках Всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям» ко Дню защиты детей в Подмосковье прошли тематические мероприятия в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Приставы побывали в Московском детском туберкулезном санатории, провели для детей викторины и игры на свежем воздухе. Сотрудники отделения специального назначения показали приемы рукопашного боя. Их экипировка – бронежилеты, каски и оружие – заинтересовали малышей.

Кроме того, приставы встретились с должниками и взыскателями по исполнительным производствам о взыскании алиментов. В регионе проводятся рейды по поиску должников по алиментам.

«Исполнительные документы, связанные с защитой прав несовершеннолетних, находятся у судебных приставов Подмосковья на особом контроле, поскольку представляют категорию наиболее важной социальной значимости», — заявил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

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