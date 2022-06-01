РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Глава Домодедова Михаил Ежокин поздравил с Днем защиты детей ребят из Донбасса, которых усыновила семья округа.

«Месяц назад трое ребят из Донбасса приехали в домодедовскую семью. Поздравил их с праздником, подарил велосипеды, скейт и ролики – пообещали освоить новые для себя виды спорта в самое ближайшее время», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что помимо новых школ, ребята обрели хобби: мальчик ходит в футбольную секцию, а девочки занимаются рукоделием.

«Очень рад, что дети обрели семью и им в ней действительно комфортно», - заключил Ежокин.

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