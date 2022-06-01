РИАМО - 1 июн. Причиной отставки некоторых руководящих сотрудников МВД стала необходимость ротации кадров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ротация», — ответил представитель Кремля РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в отставку были отправлены 3 начальника региональных главков МВД и 3 руководителя из центрального аппарата полиции – 5 генерал-майоров и один полковник.

В список вошли начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области Андрей Липлин, начальник оперативного управления МВД Александр Удовеко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению ведомства Юрий Инстранкин и первый замначальника Экспертно-криминалистического центра Эмиль Мусин.

Ранее Путин заявлял, что Россия будет продолжать укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет в это непростое время.

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