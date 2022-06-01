РИАМО - 1 июн. На Лялиной площади в столице открыли памятник драматургу, поэту, сценаристу, автору детских книг Самуилу Маршаку, сообщает ТАСС.

Памятник установили по инициативе благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс».

Автором монумента выступил скульптор Георгий Франгулян. Памятник изображает Маршака, который сидит в кресле в окружении детей. Постамент выполнен в виде полуоткрытой книги.

В церемонии открытия памятника участвовали представители столичных властей, общественных организаций, родственники Маршака и его поклонники.

Самуил Маршак родился 3 ноября 1887 года. За 76 лет своей жизни он успел рассказать детям множество удивительных историй — и про рассеянного с улицы Бассейной, и про мистера Твистера, и про кошкин дом. Его книги и сегодня остаются лучшей детской литературой.

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