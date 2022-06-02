РИАМО – 2 июн. К началу дачного сезона билайн расширил свою сеть в Подмосковье. Улучшения коснулись 800 дачных кооперативов, где в сезон живут свыше 300 тыс. человек. Оператор также запустил специальное летнее предложение, это скидка в 70% на ежемесячную абонентскую плату на протяжении 3 месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE», сообщает пресс-служба билайна.

Компания построила порядка 200 новых базовых станций, чтобы усилить связь на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в разных округах Московской области. Средняя скорость мобильного интернета увеличилась до 40 Мбит/с. Этого достаточно для учебы, работы и развлечений онлайн, просмотра любимых сериалов и фильмов в HD-качестве.

В среднем в регионе скорость мобильного интернета увеличилась на 30% благодаря в том числе эффективному использованию частотного ресурса билайна. В Подмосковье оператор расширил диапазон LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Это стало возможным благодаря смещению голосового трафика из 2G в 4G за счет технологии VoLTE (передача голоса через LTE). Основные преимущества этой технологии – качество голоса, быстрота соединения, возможность продолжать использовать мобильный интернет и разговаривать.

«Мы знаем, как важно нашим клиентам всегда оставаться на связи, где бы они не находились – дома, в дороге или за городом. Одно из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас – это рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов», — сказал директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин.

Он добавил, что билайн основательно подготовил сеть к лету – повысил скорость мобильного интернета, чтобы быстрее грузить тяжелые файлы, было улучшено покрытие почти на 100 тыс. дачных участков.

Оценить преимущества обновленной сети в Московской области можно при использовании выгодного предложения на мобильный интернет. Для этого нужно подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб, оплатить сумму, равную абонентской плате за 3 месяца вперед с учетом скидки. Средства (за вычетом 1 дня) поступят на бонусный баланс, они будут доступны только для списания абонентской платы по тарифу. После окончания 3 месяцев скидку отключат, оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключить тариф на этих условиях могут новые клиенты оператора с 31 мая по 31 августа.

Подробности о предложении можно узнать на сайте www.beeline.ru/zagorod/.

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