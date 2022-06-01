РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Интерактивный праздник организовали для пациентов Подольской детской городской больницы. Им передали подарки ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба Совета депутатов округа.

1 июня в ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» в честь Дня защиты детей состоялся тематический праздник «тЕРритория детства». Поздравить ребят, находящихся на лечении, приехали первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете Любовь Ушанева, замглавы администрации Татьяна Ропот, председатель комитета по делам молодежи администрации Ольга Соколова.

Гости вместе с заместителем главного врача ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» Натальей Корчагиной посетили «Добрую комнату» в одном из отделений учреждения.

Поздравили с праздником ребят в стационаре. Поговорили с ними о правильном питании, занятиях спортом и эффективном проведении досуга. Ушанева от фракции передала детям настольные развивающие игры.

Пресс-служба Совета депутатов Подольска

Интерактивный праздник прошел на детской площадке возле больницы.

«В городском округе большое внимание уделяют детским лечебным учреждениям, в том числе строительству новых поликлиник. В 2021 году открыли новые детские поликлиники на улицах Ульяновых и Ленинградской», - сказала Ушанева.

В них созданы «Добрые комнаты», чтобы дети не скучали и могли поиграть в современные игры в ожидании приема врача.

Она пожелала детям здоровья, быть активными и уделять время для занятий спортом.

Интерактивную программу для праздничного настроения подготовили активисты молодежных общественных организаций при поддержке комитета по делам молодежи. Ребятам вручили пазлы и настольные игры для совместного досуга.

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