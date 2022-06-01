РИАМО - 1 июн. В Подмосковье будет создан кол-центр по оказанию помощи паллиативным больным. На сегодняшний день их в регионе зарегистрировано свыше 35 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание, где обсуждались проблемы этого направления.

«Мы набрали уже штат администраторов, обучили их. Этот кол-центр как раз и будет обладать информацией о свободном коечном фонде, кроме того, через него будет организована вся госпитализация. Он будет являться центровым маршрутизатором», - пояснил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Он добавил, что для маршрутизации при госпитализации таких пациентов будет создан координационный центр на базе Химкинской больницы.

«На протяжении трех лет реализуется региональный проект развития системы данного вида медпомощи. Очень многое сделано. Вопрос на особом контроле у правительства и, конечно, нашего комитета и Минздрава», - отметил председатель комитета Андрей Голубев.

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