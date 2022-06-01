РИАМО - 1 июн. В летний период на территории Подмосковья будут работать 911 лагерей при образовательных учреждениях. Для них разработали рекомендованное меню для организации качественного и сбалансированного питания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Соответствие блюд нормам СанПиН подтвердило заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

При составлении меню учли возможные срывы питания из-за санкций, заменять блюда будут лишь в том случае, если возникнут проблемы с закупкой импортных товаров.

«Критично ничего не поменялось, еда будет такая же вкусная и полезная. К примеру, напитки, которые раньше готовились из импортных замороженных ягод или цитрусовых, теперь будут заменены на компот из яблок, кисель или сок фруктовый», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ведомство будет дважды в неделю проверять качество питания в летних лагерях разных округов.

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