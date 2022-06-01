РИАМО - 1 июн. В акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по-прежнему участвуют как дети, так и взрослые. С недавних пор к ней подключились и предприниматели. В Международный день защиты детей в Новоазовский и Тельмановский районы ДНР приехала фура с мороженым подмосковной компании «Чистая линия». Загружать сладкий подарок перед его отправкой помогали ребята из подмосковных школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Наши школьники придумали акцию, которая объединила всех, кто сопереживает жителям Донбасса и хочет помочь. Благодаря «Доброму делу» мы уже отправили большое количество фур с гуманитарной помощью: продукты, книги, канцтовары, медикаменты, детские игрушки и рисунки. Каждый вносит лепту, как может, и делает это от сердца. Сегодня День защиты детей, и, конечно, важно подумать о ребятах, которым эта защита, поддержка сейчас нужна больше всего. Спасибо нашим партнерам, предпринимателям за то, что откликнулись и смогли подарить детям Донбасса внимание, заботу и радость. Мороженое – это символ лета, и пусть этим летом у ребят на Донбассе будет как можно меньше забот и тревог», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Детям привезли более 19 тыс. порций мороженого «Российское». Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья. Ребята благодарили за сладкий подарок и отмечали, что мороженое очень вкусное. Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса.

«Мы знали об акции «Доброе дело» и решили к 1 июня присоединиться со своей инициативой – направить подарки детям Донбасса. Весь коллектив с большим воодушевлением воспринял эту новость, потому что мы хотим быть рядом с ребятами, которым сейчас тяжело, поддержать их, как можем», — отметил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Он добавил, что учащиеся Подмосковья также приехали на фабрику, помогали клеить на коробки с лакомством стикеры «Детям Донбасса от детей Подмосковья». Бениаминов выразил надежду, что доброта и энергетика рук детей и вкусное мороженое принесут радость детям на Донбассе в праздничный день.

«Чистая линия» является одним из крупнейших производителей мороженого в стране. У компании лидирующие позиции по объему продаж в Московском регионе и РФ. Сейчас в ассортимент бренда входит свыше 100 видов мороженого, линейка молочной продукции.

«День защиты детей напоминает нам о таких важных и фундаментальных вещах, как забота о малышах, их здоровье и благополучии. Ни на один день мы не останавливаем нашу работу по сбору гуманитарной помощи — продуктов, одежды и вещей первой необходимости», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что в такое сложное время также важно поддерживать ребят морально, например, привезти мороженое, подарить улыбку, уверенность, что все будет хорошо и они не одни.

«Мы всегда на связи, дети Подмосковья передают регулярно детям Донбасса игрушки, канцтовары, свои рисунки и трогательные письма», — рассказала Швелидзе.

Ранее в Волновахском районе Донецкой народной республики местные жители получили продуктовые наборы, канцелярию, игрушки, детское питание, которое собрали в ходе акции «Доброе дело».

Помощь из Подмосковья

На Донбасс из Московской области всего отправили 780 т гуманитарной помощи, из которых 460 т были собраны в ходе акции «Доброе дело», которая стартовала 12 апреля. Дети приносят в 1,2 тыс. школ региона товары первой необходимости, рисунки, игрушки для жителей Донбасса и освобожденных территорий.

Всю собранную помощь отвозят на распределительный склад в Домодедове. Оттуда с помощью добровольцев и Общественной палаты региона помощь направляют на Донбасс и освобожденные территории. Фуры «Доброе дело» уже приезжали в Донецк, Волноваху, Ясиноватую, Первомайский и Чкаловский.

В Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и Республиканскую базу специального медицинского снабжения в Донецкой народной республике ранее доставили лекарства. Оттуда их по мере необходимости передают местным медицинским организациям.

Благодаря компании «БИОЭН» на Донбасс отправили автоцистерну на 25 тыс. л и передали на баланс МЧС Донецкой народной республики. Цистерна сможет доставлять питьевую воду во все районы ДНР.

Помочь жителям ЛДНР можно оказать в одном из 130 волонтерских пунктов. К работе привлекли 1,8 тыс. волонтеров. Выбрать удобный пункт можно на сайте volontermo.ru, где также есть полный список необходимых вещей. Товар должен быть в индивидуальной упаковке, а у продуктов питания должен быть длительный срок хранения. Вес 1 товара не должен превышать 6 кг.

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