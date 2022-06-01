РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. В Домодедове за сутки выявили 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 24 247 случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 208 новых случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 975 877 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 15 081 человек. Выздоровели и выписались 954 979 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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