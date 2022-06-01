РИАМО - 1 июн. В столице за март, апрель и май выпало 143,7 мм осадков, что составляет 112% нормы за сезон. Март в городе оказался теплее обычного, апрель – в пределах нормы, а май – холодным, сообщается на сайте «Метеоновости».

В марте самой холодной была ночь на 10 марта, тогда ударил мороз в минус 14,1 градуса. Этот же день стал самым холодным в месяце, среднесуточная температура была ниже нормы почти на 8,8 градуса. Самым теплым днем месяца стало 22 марта, день весеннего равноденствия, когда температура повысилась до плюс 11,9 градуса. Средняя температура за март оказалась выше нормы на 1,5 градуса.

В первый месяц весны в Москве выпало 13,2 мм осадков, что составило 39% месячной нормы. Высота сугробов с начала месяца составляла 17 см, а к концу марта снизилась до 8 см.

В апреле температура была в пределах нормы. Холоднее всего было ночью 4 апреля, тогда температура опустилась до минус 6,9 градуса. Теплее всего было 23-26 апреля, тогда температура повысилась до плюс 15-17 градусов, среднесуточная температура оказалась выше нормы на 3-4 градуса. Выпало за месяц 69,4 мм осадков, что составило 158% месячной нормы.

Сугробы в начале апреля были небольшими, на ВДНХ их высота составляла 10 см. Однако 3 апреля прошел сильный снегопад, высота снежного покрова увеличилась до 31 см, но уже 10 апреля снег полностью растаял.

Май в городе начался с холода. В ночь на 1 мая были отмечены заморозки в минус 1,7 градуса. Самым теплым было 12 мая, тогда воздух прогрелся до плюс 22,1 градуса. Второй раз температура поднялась выше плюс 20 градусов 30 мая. 9 мая вошло в топ-3 самых холодных дней за последние 20 лет, максимальная температура составила плюс 9,6 градуса. Холоднее было только в 2017 году, когда температура не достигла и плюс 5 градусов.

Температура оказалась ниже нормы на 2,4 градуса. Минувший май оказался самым холодным с начала века и вошел в тридцатку самых холодных за всю историю метеонаблюдения. Холодным май выдается 1 раз в 10-15 лет.

За последний месяц весны выпало 61,1 мм осадков, что составляет 120% месячной нормы.

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