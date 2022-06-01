РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. В среду на площади перед ДК «Яуза» в городском округе Мытищи прошли фестиваль воздушных змеев и праздничная программа в честь Дня защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. В среду в рамках праздничного мероприятия состоялся фестиваль воздушных змеев, где жители выбрали самого красивого и большого змея, ставшего символом Дня защиты детей 2022 года в Мытищах.

Для участников работали интерактивные площадки, прошел танцевальный флешмоб, показали спектакль «Королевство еды» от театра «Чудаки». Также было организовано выступление спортсменов на роликовых коньках «Полет танца» и состоялась церемония награждения победителей конкурса чтецов «Басни вслух».

В финале программы прошла праздничная дискотека для детей и молодежи.

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