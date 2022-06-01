РИАМО - 1 июн. Девятиклассники Подмосковья в среду написали работы ГИА по истории, физике, химии и биологии. В общей сложности в испытаниях приняли участие более 26 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Экзамены прошли в 434 пунктах проведения, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. Экзамены прошли без нарушений в штатном режиме», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На экзаменах присутствовали 692 общественных наблюдателя, прошедших аккредитацию. Больше всего учеников в этот день – свыше 13 тыс. – отдали предпочтение биологии.

«Следующая по популярности сегодня шла физика - ее написали 6,5 тыс. Результаты экзаменов ребята узнают не позднее 15 июня», - отметила Каклюгина.

Те выпускники 9 классов, которые не смогли сдать экзамены сегодня, могут воспользоваться резервными днями – 4, 6, 8 и 9 июля.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.