РИАМО - 1 июн. Здание детского сада с блоком начальных классов у границы музея-заповедника «Горки Ленинские» в деревне Горки Ленинского округа поставили на кадастровый учет, ему присвоили кадастровый номер, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Образовательное учреждение получило адрес: деревня Горки, переулок 1-й Туровский, дом 1.

В общей сложности и группы, и начальные классы будут посещать 400 детей – по 200 мест в каждом блоке. Строение на 9135,7 «квадрата» построено в соответствии со всеми стандартами дошкольного и начального образования. Блоки связаны надземным переходом, у них общий пищеблок и столовая.

В здании есть все необходимое: спортзалы, актовый и музыкальный залы, кабинеты для учебы и отдыха. Проведено благоустройство прилегающей территории.

Учреждение было построено застройщиком 3-RED за счет внебюджетных средств в рамках договора о комплексном развитии территории и введено в эксплуатацию Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе постоянно закладывают новые школы и детские сады, так как растет количество школьников и дошкольников.

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