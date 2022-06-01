РИАМО - 1 июн. В честь Международного дня защиты детей подмосковный перевозчик общественного транспорта «Домтрансавто» отвез 30 школьников и их сопровождающих из Лобни на экскурсию в парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Перевозчик предоставил один большой туристический автобус марки Golden DraGon. Транспорт оснащен всем необходимым для безопасной перевозки детей в соответствии с государственными стандартами.

Парк «Патриот» - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации. Парк расположен рядом с городом Кубинка в Одинцовском городском округе Московской области.

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