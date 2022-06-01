РИАМО – 1 июн. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в Международный день защиты детей заложил символическую капсулу времени в основание нового корпуса коррекционной школы «Надежда», сообщает пресс-служба администрации округа.

Старт строительству здания на 200 мест дали Иванов и будущие ученики школы, педагоги и родители. Глава муниципалитета отметил, что корпус планируют достроить летом следующего года.

«Старое здание школы «Надежда» — 1950-х годов постройки, поэтому не было возможности его реконструировать, увеличивать размеры, приводить к региональным стандартам. Приняли решение строить новый блок на территории школы №8, он будет соединяться с основным корпусом галереей на уровне второго этажа», — сказал Иванов.

Он добавил, что это полноценная новая школа, там дети будут учиться в одну смену. Прилегающая территория будет благоустроена, там появятся зоны для занятий спортом и отдыха.

Глава округа отметил, что в план работ на следующий год включат также капремонт основного здания школы №8, чтобы оно не отличалось по уровню от нового блока школы «Надежда».

Учебные помещения начальных классов выделят в отдельный блок-модуль, который включит 12 учебных кабинетов начальных классов. Блок-модуль основной школы включит дополнительную входную группу в спортзал, библиотечно-информационный центр, обслуживающие и сопутствующие помещения, медблок, 12 кабинетов для средних и старших классов и дополнительные кабинеты – для ручного труда и домоводства, информатики, кабинет кулинарии и мастерские.

31 мая в муниципалитете заложили 4 школы. Самой большой из них станет учебное заведение на 1,1 тыс. человек в микрорайоне Восточный Звенигорода. В округе также дали старт строительству нового здания Немчиновского лицея на 550 мест, корпуса Одинцовской гимназии №14 на 500 мест, Успенской средней общеобразовательной школы в Горках-2 на 550 мест.

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