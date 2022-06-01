РИАМО - 1 июн. Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что необходимо учитывать мнение жителей России при проведении референдумов о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также ЛДНР в состав РФ, а мнением Запада можно пренебречь, сообщает Газета.ru.
Он напомнил, что за южную и восточную части Украины было пролито много крови предков, поэтому оставлять их дальше один на один с проблемами нельзя. В этом вопросе сенатор надеется на согласие россиян, так как мнение народа является основополагающим условием.
По мнению Цекова, страны НАТО в течение последних 30 лет «пустились во все тяжкие», затевая войны, признавая независимыми части государств, и нарушили свое же обещание не расширять альянс на восток.
«Мы наконец-то займемся пояснением своих действий с точки зрения общей истории России и Украины и будем объяснять другим странам, что вообще-то эти территории осваивались Российским государством в течение XIX и конца XX века», – подчеркнул сенатор.
Ранее Цеков заявлял, что референдумы о воссоединении с РФ могут состояться на Донбассе, в Херсоне и Запорожье в течение года.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Одной из ее целей является помощь жителям ЛДНР.
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