РИАМО - 1 июн. Специалисты Госжилинспекции Московской области за первые 5 месяцев текущего года проверили в Центре управления регионом исполнение управляющими организациями более 149 тыс. заявок жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего сообщений – свыше 12,9 тыс. – касались уборки подъездов, более 9,09 тыс. - устранения наледи и сосулек на кровлях и подъездных козырьках, более 8,7 тыс. - устранения протечек кровель, более 7,5 тыс. - ремонта подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков, более 7,3 тыс. - устранения неисправностей лифтового оборудования.

«В целом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выполненных заявок выросло на 30%. Это не только результат погодных условий, которые прибавили коммунальщикам так называемых сезонных работ. Это также доказательство признания, которое сервис Единой диспетчерской службы получил у наших жителей. ЕДС – это удобно и оперативно», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Больше всего заявок выполнено в городских округах с населением более 200 тыс. человек – в Химках, Балашихе, Люберцах, Богородском и Красногорске. С населением от 100 до 200 тыс. человек – в Ленинском, Пушкинском, Реутове, Электростали, Домодедове. С населением менее 100 тыс. человек – Лобне, Котельниках, Лыткарине, Кашире и Шатуре.

Информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС по адресу: eds.mosreg.ru/. У управляющей организации есть сутки на то, чтобы взять ее в работу, и затем выполнить в срок, установленный в специальном классификаторе. Факт и качество исполнения должен подтвердить автор обращения.

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