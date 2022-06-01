РИАМО - 1 июн. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра на 1-2 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы действует в столице до 18 часов 1 июня, а в Подмосковье – до 19 часов 1 июня. «Желтый» уровень из-за грозы также будет действовать в Москве с 12 часов и до 21 часа 2 июня, в области – с 12 часов и до 22 часов 2 июня. Предупреждение из-за порывов ветра до 15 м/с в Московском регионе объявлено с 12:00 2 июня и до 00:00 3 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской области.

1 июня в Московском регионе облачно с прояснениями, местами может пройти кратковременный дождь, ожидается гроза. Максимальная температура составит плюс 22-24 градуса.

2 июня ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, местами прогнозируется гроза. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет плюс 14-16 градусов, днем — плюс 24-26 градусов.

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