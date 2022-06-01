РИАМО - 1 июн. Военнослужащие 18-го отдельного батальона морской пехоты Украины отказались воевать с российской армией из-за больших потерь среди личного состава. Их видеообращение было опубликовано в Telegram-канале украинского политика Ильи Кивы, сообщает Газета.ru.

На видео люди, одетые в военную форму, обращаются за помощью к обществу с просьбой оказать влияние на высшее руководство батальона и бригады, которые отдают преступные приказы.

Только за последние 4 дня, по словам морпехов, их подразделение потеряло минимум 80 человек ранеными и убитыми. Мужчина на видео рассказал, что тех, кто «говорит правду», увозят «в неизвестном направлении», а командование считает их предателями.

Россия продолжает проведение военной специальной операции на территории Украины, которая началась 24 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что все цели и задачи данной спецоперации будут выполнены.

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