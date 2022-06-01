РИАМО - 1 июн. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, ее первые заместители Людмила Ращепкина и Иван Синельников, а также заместитель Ольга Иванникова ответили на вопросы жителей в приемной правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Общение происходило как очно, так и по телефону в дистанционном формате. В ходе приема жители задавали вопросы, касающиеся восстановления прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов, а также улучшения жилищных условий.

Еще граждан интересовали действие разрешения на строительство нежилого объекта, переселение из ветхого и аварийного жилья. Отдельно затронули тему комплексного развития территорий.

Представители ведомства рассмотрели все 17 поступивших обращений. Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам раздали поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

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