РИАМО - 1 июн. Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня, организаторы задействуют ряд городских площадок, главной из которых станет ландшафтный парк «Зарядье», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Показы пройдут на Китайгородской стене, парящем мосту и в Северном тоннеле. Часть мероприятий состоится в большом амфитеатре. Также в «Зарядье» разместится маркет, где представят свыше 50 модных брендов.

«Московская неделя моды расширяет географию проведения. К «Зарядью» присоединяются новые локации - площадки «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города», - сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, программа недели моды тоже будет расширена. Помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, концерты и вечерние показы кино. Также пройдут прямые трансляции показов из «Зарядья» на специально оборудованных экранах.

Участие в неделе моды примут музеи, выставочные залы, библиотеки, культурные центры: там будут проводить познавательные мероприятия, экскурсии и мастер-классы.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что подобрать мероприятие по душе смогут как семьи с детьми, так и профессионалы индустрии.

Ранее оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов страны, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие.

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