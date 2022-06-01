РИАМО - 1 июн. 15 июня Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявляет прием режиссерских заявок для участия в проекте «ПУШКИН LAB», сообщает пресс-служба театра.

За последние сезоны театр приобрел богатый опыт проведения лабораторий для молодых режиссеров. В репертуар по итогам предыдущих проектов вошли такие спектакли, как «Семинар», «Гардения», «Не от мира сего», «Швейцария», «Стражи Тадж-Махала».

Проект «ПУШКИН LAB» не только привлечет внимание молодых режиссеров к творчеству Пушкину, но и позволит найти новые средства и формы сценической выразительности, предоставит возможность по-другому взглянуть на тексты Пушкина.

5 режиссеров реализуют свои идеи на сцене театра и получат уникальный опыт работы с одной из лучших трупп. Основной эскиза может стать любое произведение поэта. После каждого показа проведут публичную дискуссию, в которой примут участие представители профессионального сообщества и зрители.

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