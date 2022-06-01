РИАМО - 1 июн. В России началась реализация президентской программы капремонта школ. За пять лет планируют отремонтировать 7,3 тыс. школ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей осмотрели среднюю образовательную школу в селе Ангелово городского округа Красногорск, где проходит капремонт.

«Сегодня День защиты детей. Пусть у них все будет хорошо», - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в России началась реализация президентской программы капитального ремонта школ.

«Очень здорово, что президент с такой инициативой выступил. Выделено финансирование. Это позволит отремонтировать 7,3 тыс. школ. Это позволит детям учиться в современных, комфортных классах», - заключил Мишустин.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе главы государства их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

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