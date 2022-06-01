РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Свыше 1 тыс. детей приняли участие в фестивале творчества, который проходит в поселке Нахабино Красногорска в День защиты детей, сообщила директор культурно-досугового клуба «Мечта» Вероника Андриянова.

Организованное сотрудниками клуба «Мечта» мероприятие проходит на площади ТЦ «Арбуз» в микрорайоне Новый городок.

«В фестивале принимают участие около 1 тыс. детей из разных учреждений Нахабина», - сказала Андриянова.

Участники фестиваля демонстрируют танцевальные и вокальные таланты. Для них подготовили грамоты и памятные кубки.

Программа праздника рассчитана до 22:00. Уже прошел яркий фестиваль красок, впереди различные мастер-классы, в 17:30 начнется научное шоу, а в 18:00 – флешмоб «Танцуют все».

«Мы заранее разослали видео с танцем во все организации и творческие коллективы поселка. Они выучили, и сегодня вместе станцуем его на площади», - пояснила Андриянова.

В 20:30 начнется дискотека от сотрудников клуба «Мечта».

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