РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. Ко Дню защиты детей для многодетных семей была организована бесплатная экскурсия в Щелковский историко-краеведческий музей, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«В связи с Днем защиты детей в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» была проведена экскурсия по экспозиции музея, в ходе которой гости смогли ознакомиться с историей нашего городского округа», - сказал член Московского регионального совета сторонников «Единой России», председатель Щелковского местного совета сторонников партии Денис Синяев.

По поручению главы городского округа Щелково, секретаря Щелковского отделения «Единой России» Андрея Булгакова, местным отделением реализуется 14 партийных проектов, среди них - проект «Культура малой родины».

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