РИАМО - 1 июн. В России начинаются капремонты школ, после проведения работ образовательные учреждения будут обеспечены антитеррористической защищенностью, проведут обучение учителей, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей осмотрели среднюю образовательную школу в селе Ангелово городского округа Красногорск, где проходит капремонт.

«Сегодня фактически начинаются капительные ремонты в большинстве школ. Где-то начался чуть раньше, как в этой школе. Общее количество - 7,3 тыс. школ. В основном это сельские, поселковые школы», - заявил Кравцов.

Он отметил, что выделяют беспрецедентное финансирование.

«Из федерального бюджета (выделили – ред.) 494,3 млрд рублей и 160 млрд рублей - региональный бюджет. За 5 лет будет отремонтировано 7,3 тыс. школ. В 2022-2023 годах - это 3 тыс. школ», - сказал Кравцов.

Он отметил, что каждая школа получит новое оборудование - парты, доски. На проведение работ каждому учреждению направят более 6 млн рублей.

«В каждой школе создан родительский штаб, пройдет повышение квалификации учителей, будут обеспечены меры антитеррористической защищенности», - уточнил Кравцов.

По его словам, в каждом регионе дети участвовали в проектировании учреждений.

«Мы контролируем реализации программы и уверены, что все будет сделано в срок», - заключил Кравцов.

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