РИАМО – 1 июн. В Одинцовском городском округе в Международный день защиты детей дали старт строительству нового детсада на 400 мест в Новой Трехгорке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Символическую «капсулу времени» в основание сада заложил глава городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями микрорайона и их родителями. Иванов рассказал, что детский сад планируется открыть к декабрю 2023 года.

«Очень символично, что у нас Международный день защиты детей совпал с новой страницей в истории Новой Трехгорки – сегодня мы даем старт строительству садика на 400 ребят. Это долгожданный объект для микрорайона, он существенно снизит очередность. Помимо самого здания площадью порядка 5000 квадратных метров, будет благоустроена территория, оборудованы комфортные прогулочные веранды, установлены малые архитектурные формы, спортивные и игровые площадки», – сказал Андрей Иванов.

Он добавил, что в самом детском саду появятся пищеблок полного цикла, музыкальный и физкультурный зал, медблок, служебно-бытовые помещения и дополнительные кабинеты для работы с детьми.

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