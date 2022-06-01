РИАМО – 1 июн. В Одинцовском городском округе в Международный день защиты детей дали старт строительству нового детсада на 400 мест в Новой Трехгорке, сообщает пресс-служба администрации округа.
Символическую «капсулу времени» в основание сада заложил глава городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями микрорайона и их родителями. Иванов рассказал, что детский сад планируется открыть к декабрю 2023 года.
Он добавил, что в самом детском саду появятся пищеблок полного цикла, музыкальный и физкультурный зал, медблок, служебно-бытовые помещения и дополнительные кабинеты для работы с детьми.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии