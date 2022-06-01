РИАМО - 1 июн. Главное управление содержания территорий Московской области отметит самых креативных и неравнодушных жителей за проявленную инициативу в озеленении и облагораживании дворов своими руками, сообщает пресс-служба управления.

Оценивать будут не только красоту клумб и палисадников, но и отсутствие неэкологичного декора из отработанных покрышек и нефункциональных ограждений, портящих общий визуальный облик двора.

Первые кандидаты на получение благодарственной награды от управления – Зинаида Башилова, Антонина Бисиркина и Капиталина Бушуева, более 10 лет на общественных началах занимающиеся благоустройством придомовой̆ территории на проспекте Ленина, 24 в Балашихе. За это время жительницы самостоятельно сделали клумбы с барбарисами, пионами, жасминами, тюльпанами и мальвами.

Руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова подчеркнула, что управление поддерживает креативных жителей, которые своими силами благоустраивают дворовые территории без использования неэкологичного декора и поддерживают современные тренды в том, что нефункциональные ограждения – не лучшее украшение для благоухающего сада.

«Тем самым мы хотим подчеркнуть, что подобная инициатива приветствуется, ведь красоту у дома можно навести и без резиновых лебедей. Поэтому начинаем вводить систему награждения благодарностью от меня лично за неравнодушие к своему городу и двору», – отметила Аипова.

В середине апреля управление инициировало акцию «Зеленый обмен», в ходе которой жители дворов Подмосковья обменяли неэкологичный декор из отработанных покрышек на саженцы цветов и деревьев. В этот процесс активно включились 43 городских округа региона.

По словам Аиповой, ГУСТ ожидает, что новая система поощрения станет стимулом и для других экоактивистов региона для улучшения содержания своих территорий в новом экологичном формате, соблюдая визуальную эстетику.

Прислать фотографии своего двора с благоустроенными клумбами своими руками, а также контактную информацию можно на почту: gust_info@mosreg.ru.

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