РИАМО - 1 июн. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что для детской комнаты лучше всего подойдут обои светлых и спокойных тонов, сообщает News.ru.

По ее словам, зеленый цвет успокаивает, желтый вселяет радость, а голубой - надежду.

А вот красный и оранжевый в оформлении комнаты ребенка использовать не нужно, так как они могут вызвать перенапряжение. Также стоит отказаться от черного и коричневого, потому что они создают ощущение безысходности и депрессивности.

Кроме того, в детской комнате надо обязательно организовать спальную зону и стол для занятий. Если ребенок маленький, на пол можно постелить ковер для игр, посоветовала психолог.

Полки должны быть расставлены так, чтобы ребенок смог самостоятельно убрать игрушки.

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