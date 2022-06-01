РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. В микрорайоне Южный городского округа Домодедово начали работы по обустройству парковок на 120 машино-мест, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Парковка располагается на улице Курыжова от дома №7 до дома №15.

Для того, чтобы провести работы по устройству парковочных мест, демонтированы столбы уличного освещения, которые восстановят после организации парковки. В прошлом году аналогичные работы уже были проведены на улице Курыжова, тем самым дополнительно организовали 84 машино-места.

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