РИАМО - 1 июн. Рабочие завершили надвижку металлического пролетного строения моста через реку Оку в Московской области, его общая длина - около 600 м, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Работы ведутся в рамках капремонта моста через Оку, расположенного на 115 км автодороги М-4 «Дон в границах городских округов Ступино и Кашира.

В настоящее время завершена надвижка металлического пролетного строения, общая длина которого составила 570 м. Также мостовики продолжают работы по устройству крайних опор сооружения и бетонирование монолитных плит над надвинутым металлическим пролетом. Следующим этапом станет устройство мостового полотна.

На период производства работ движение по мосту полностью закрыто, завершить ремонт планируется в декабре 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в нынешнем году в регионе откроют 16 новых дорожных объектов общей протяженностью более 40 км. Жители почувствуют перемены в 9 городских округах.

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