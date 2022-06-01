РИАМО - 1 июн. В Пушкинском городском округе началось строительство фармацевтического складского комплекса, который будет состоять из двух корпусов, общая площадь объекта составит более 53 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Строительством комплекса занимается компания ТСТ «Транссерсис».

По словам зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания уже приступила к строительству фармацевтического складского комплекса, запуск которого позволит нарастить скорость обработки товара и доставки его потребителям.

«По плану инвестора ввод в эксплуатацию первой очереди состоится до конца этого года (2022 года - ред.), а второй очереди - в начале следующего года (2023 года - ред.). Инвестиции в проект оцениваются в 3,2 млрд рублей. На предприятии будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест для жителей городского округа Пушкино и ближайших муниципалитетов», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что за счет расширения компании жители Подмосковья смогут найти работу рядом с домом по таким специальностям как теплотехник, слесарь-сантехник, техник по вентиляции и кондиционированию, электромонтер и тракторист.

Компания ТСТ «Транссервис» работает на рынке складских услуг с 2006 года и является ведущим специализированным таможенно-складским терминалом в России и Восточной Европе. Терминал оснащен передовым технологичным оборудованием и соответствует складскому комплексу класса А, а также требованиям, предъявляемым к фармацевтическим складам.

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