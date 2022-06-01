РИАМО - 1 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии доверия властей России к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что Киев не планирует атаковать территорию РФ с помощью американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сообщает Газета.ru.

Ранее Зеленский сообщал, что власти Киева не планируют атаковать территорию Российской Федерации с помощью реактивных систем, которые Украина получит от Соединенных Штатов в рамках нового пакета военной помощи.

«Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда обещания сдерживались. Такой опыт отсутствует напрочь, весь ход событий, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского покончить с войной на востоке Украине, сдержано не было», – сказал Песков.

США направят Украине новый пакет военной помощи примерно на 700 млн долларов. В него включены, в частности, реактивные системы залпового огня M142 HIMARS на базе пятитонного колесного шасси.

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