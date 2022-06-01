РИАМО - 1 июн. С начала текущего года Минтранс Подмосковья выдал более 17 тыс. разрешений такси. Из них более 3 тыс. разрешений получили индивидуальные предприниматели за 1 день в рамках мер поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба министерства.

«С начала года в регионе выдано 17,5 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. В рамках мер поддержки бизнеса предпринимателям, у которых автомобиль в собственности, с 28 марта срок получения разрешения сокращен до 1 рабочего дня. За этот период более 3 тыс. разрешений было выдано за 1 день», - сказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Она подчеркнула, что требования к водителям такси не изменились: они должны обязательно проходить медицинские и технические осмотры, иметь стаж 3 года. Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту.

В Подмосковье по выданным разрешениям работает около 93 тыс. такси, из них порядка 38 тыс. – ИП.

Для получения разрешения на таксомоторную деятельность предпринимателю, являющемуся собственником транспортного средства, надо подать электронное заявление через региональный портал госуслуг или обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность заявителя, и свидетельством о регистрации транспортного средства. Сведения о готовности разрешения, содержащие выданное разрешение и QR-код, поступят заявителю в личный кабинет, после чего можно приступать к работе.

Автомобиль такси по региональному стандарту должен быть установленной цветовой гаммы, а также иметь в свидетельстве о регистрации авто соответствующую запись «белый-желтый-серый». За нарушение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность, в том числе аннулирование разрешения.

Проверить разрешение на работу такси Москвы и области можно по ссылке: http://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy/taksi1/proverka-razresheniya-na-rabotu-taksi.

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