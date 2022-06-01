РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в новой Москве 5 июня пройдет ежегодный 41-й Пушкинский праздник поэзии, в этот день старинная усадьба станет площадкой для музыкантов, поэтов, танцоров, лекторов и актеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации музея.

Праздник начнется в 12:00 с гала-концерта «Но жив талант, бессмертен гений!..» на Круглом лугу парка. В нем примут участие Государственный Кремлевский оркестр под управлением главного дирижера Константина Чудовского, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия Наталья Манулик, хор Российской академии художеств, лауреат международных конкурсов Игорь Смалий (кларнет), лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Сорокин (баритон), студия исторического танца «Антре» и творческие коллективы Москвы.

В 12:30 в парке у памятника Александру Пушкину расположится литературный салон «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой» с участием студентов второго курса ГИТИС, актеров факультета новых направлений сценических искусств мастерской народного артиста РФ, профессора Валерия Гаркалина и Владимира Панкова. Также там выступят победители и участники конкурса «Остафьевский родник» и поэты творческих литературных объединений.

С 12:00 на Марсовом поле покажут, какие игры были популярны в пушкинское время. У беседки «Храм Аполлона» будет работать фотозона. В течение всего праздника для посетителей на галереях Главного дома будут проводиться творческие мастер-классы, образовательные программы и уроки исторического танца. В течение дня можно пройти квест «Пушкин - наше все!».

С 11:00 до 16:00 на Восточной галерее проведут мастер-классы «Ажурный сад», гостей ждет чаепитие у самовара.

С 14:00 до 15:00 на Западной галерее пройдут мастер-классы исторического танца и по письму пером «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…».

В течение дня будут работать ярмарка народных промыслов, кафе, детские аттракционы.

В музее можно будет посетить постоянные экспозиции и временные выставки. В том числе «Пушкин. Линия жизни в медали», «По страницам «Капитанской дочки». Пушкин в Оренбуржье» и «Русский акварельный портрет XIX века».

Вход на праздник по билету в парк.

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