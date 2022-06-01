РИАМО - 1 июн. Силам Народной милиции ДНР удалось отрезать авдеевский гарнизон войск Украины от одного из двух путей снабжения, сообщают «Известия».

Бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль поселок Новоселовка Вторая, а также участок трассы, тем самым отрезав гарнизон от пути снабжения.

Из Авдеевки украинские военнослужащие раньше усиленно обстреливали Донецк. Теперь город взят в полукольцо союзными силами.

Россия продолжает проводить военную спецоперацию на территории Украины. Она в том числе направлена на помощь жителям Донбасса.

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