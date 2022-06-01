РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. На сайте администрации городского округа Домодедово опубликовали график личного приема граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области по Домодедову на июнь.

3 июня жители смогут обратиться в Главное управление культурного наследия, 8 июня - в комитет по конкурентной политике, 17 июня - в министерство экологии и природопользования, 29 июня - в Главное управление социальных коммуникаций.

Все приемы пройдут с 10:00 до 13:00 в Общественной палате Домодедова по адресу: Каширское шоссе, д. 70, 2 этаж. Телефон для предварительной записи за день до приема: 8(496)794-18-66.

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