РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. В среду сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны поздравили с Днем защиты детей и вручили подарки ребенку сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сегодня вручили подарки дочке сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга. Пожелали ей от наших сотрудников хорошо учиться и быть во всем первой», - сказал врио начальника Щелковского ОВО майор полиции Андрей Герман.

Кроме того, дети сотрудников Росгвардии приняли участие в конкурсе рисунков «Дорогою добра», приуроченного ко Дню защиты детей.

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