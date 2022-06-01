РИАМО - 1 июн. Подмосковная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео с места взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Мытищах.

Взрыв произошел днем в среду в многоквартирном жилом доме на улице Мира. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадавших госпитализированы, в том числе маленький ребенок.

На кадрах видно, что взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. Из окон квартиры идет густой дым, выбиты стекла. Также повреждены верхние квартиры с 3 по 5 этажи. На месте работают пожарные расчеты.

Информация о точном числе пострадавших уточняется в настоящий момент. На месте работают оперативные службы, следственная группа и сотрудники прокуратуры.

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