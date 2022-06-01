РИАМО - 1 июн. По предварительным данным, один человек погиб, два пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в подмосковных Мытищах, прокуратура организовала проверку в связи с ЧП, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В многоквартирном жилом доме на улице Мира произошел хлопок газа. Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев выехал на место ЧП для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.

В результате произошедшего, предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе маленький ребенок. Информация о пострадавших в данный момент уточняется.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – сообщили в пресс-службе.

Городская прокуратура ведет контроль за соблюдением прав жильцов.

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